Перший ступінь ракети Falcon успішно повернувся на землю, попри аварію

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Четвер, 6 грудня 2018, 01:52

Через відмову системи управління перший ступінь багаторазового використання ракети Falcon 9 після пуску сів ледь не на березі Флориди.

Про це засновник приватної космічної компанії SpaceX Ілон Маск написав у twitter.

За його словами, причиною аварії став вихід з ладу насосу гідравлічної системи управління гратчастими стабілізаторами.

"Гідравлічний насос ґратчастих стабілізаторів зупинився, тому Falcon сів прямо в море. Здається неушкодженим і передає дані ", - написав він.

5 грудня ракета Falcon 9 підняла на орбіту космічний корабель Dragon, який доставить на МКС 2,5 тонни вантажу.

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Теми: технології космос США
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