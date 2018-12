Перший ступінь ракети Falcon успішно повернувся на землю, попри аварію

Через відмову системи управління перший ступінь багаторазового використання ракети Falcon 9 після пуску сів ледь не на березі Флориди.

Про це засновник приватної космічної компанії SpaceX Ілон Маск написав у twitter.

За його словами, причиною аварії став вихід з ладу насосу гідравлічної системи управління гратчастими стабілізаторами.

"Гідравлічний насос ґратчастих стабілізаторів зупинився, тому Falcon сів прямо в море. Здається неушкодженим і передає дані ", - написав він.

Grid fin hydraulic pump stalled, so Falcon landed just out to sea. Appears to be undamaged & is transmitting data. Recovery ship dispatched.