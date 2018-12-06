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ООС: до кінця доби окупанти подвоїли кількість обстрілів і зазнали втрат

Четвер, 6 грудня 2018, 07:01

Минулої доби в зоні проведення ООС окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У шести випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Ситуація в районі проведення операції мала ознаки загострення на Попаснянському напрямку, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами, заявляють військові.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населеного пункту Опитне, ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, та, п’ять разів протягом доби, відкривав вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм.

У цьому районі загарбники також застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та, двічі, протитанкові керовані ракети.

Упродовж минулої доби ворог також здійснював обстріли позицій ООС на підступах до населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

У ході бойових дій, поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 5 грудня трьох окупантів знищено та ще двох  поранено.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв.

Теми: ООСбойові дії
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