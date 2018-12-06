Сенатори назвали саудівського принца "співучасником" вбивства Хашокджі

Група американських сенаторів, республіканців і демократів, представила резолюцію, в якій наслідного принца Саудівської Аравії названо "співучасником" вбивства журналіста Джамала Хашокджі.

Переважно символічна резолюція оприлюднена 5 грудня на тлі невдоволення серед законодавців США реакцією адміністрації президента Дональда Трампа на вбивство журналіста, повідомляє "Радіо Свобода"

Резолюцію, зокрема, підтримав сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, провідний союзник Трампа.

Senate Measure Holds Saudi Crown Prince Accountable for Killing of Jamal Khashoggi pic.twitter.com/339t49HVst — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 5 декабря 2018 г.

У документі наголошується, що Сенат "має високий рівень впевненості" щодо того, що принц Мохаммад бін Салман був "співучасником вбивства".

Напередодні директор ЦРУ Джина Гаспел доповіла сенаторам про справу Хашокджі за зачиненими дверима, після чого вони виступили із закликом покарати саудівського принца через його роль у вбивстві.

Президент США Дональд Трамп раніше засуджував вбивство, але виступив на захист співпраці з саудівською Аравією.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня. Його тіло досі не знайшли.

Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього.

Справи 11 обвинувачених передані до суду. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для 5 із них.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство "огидним злочином" і заявив, що загибель журналіста була "дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців".