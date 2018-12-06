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У Тбілісі затримали зятя президента Грузії через зброю

Четвер, 6 грудня 2018, 12:06

Міністерство внутрішніх справ Грузії затримало у Тбілісі Міндію Ґоґочурі – зятя чинного президента Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.

За повідомленням поліції, його разом із соратником затримали за підозрою в незаконному володінні зброєю, передає "Радіо Свобода".

За даними МВС, соратник Ґоґочурі перебував у розшуку ще і за звинуваченням в заподіянні шкоди здоров’ю. Його імені не повідомляють.

Обох затримали під час операції поліції у ніч на 6 грудня в одній із квартир у Тбілісі.

За інформацією МВС, у затриманих були пістолети, які вони викинули з вікна.

В останні роки зятя чинного президента Грузії кілька разів затримували за різними звинуваченнями, але його жодного разу не було засуджено.

З 2016 року Ґоґочурі двічі шпиталізували із вогнепальними пораненнями.

Марґвелашвілі – чинний президент Грузії. Після інавгурації цю посаду обійме Саломе Зурабішвілі, яка виграла вибори, що відбулися в Грузії в кінці листопада.

2 грудня МВС Грузії повідомило, що в Тбілісі затримали 6 громадян України й одного громадянина Грузії за підозрою в незаконній купівлі й зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів. Грузинський суд ухвалив тримати українців під вартою.

Теми: Грузіязброя
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