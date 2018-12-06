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Війну з оголошеннями на стовпах почали у Києві: масово блокують телефони

Четвер, 6 грудня 2018, 12:37
Війну з оголошеннями на стовпах почали у Києві: масово блокують телефони

У департаменті благоустрою Київської міської державної адміністрації заявляють про початок боротьби з незаконною рекламою в столиці.

Про це інформує 6 грудня сайт КМДА.

За словами начальника управління контролю за благоустроєм Департаменту міського благоустрою Тараса Панчія, протягом останніх двох тижнів заблоковано 522 номери телефонів, що вказані на незаконно розміщених оголошеннях.

"За самовільне розміщення рекламних оголошень на зупинках, стовпах та інших елементах благоустрою Києва ми розробили ефективну систему автодозвону", – зазначив Панчій.

"Тобто у разі самовільного розміщення рекламних засобів на столичних елементах благоустрою, на номер телефону, що зазначений в оголошені, безперервно здійснюватимуться дзвінки із інформуванням про порушення Правил благоустрою та зобов’язання негайного усунення порушень" − пояснив він.

Наголошується, що автододзвін здійснюватиметься безперервно до моменту усунення рекламодавцем порушення та сплати штрафу до міського бюджету у розмірі до 1700 гривень.

"Система автодозвона довела свою ефективність. Лише за 2 тижні складено 10 адміністративних протоколів, що наповнять міський бюджет 17000 грн та зобов’язано порушників власними силами усунути порушення" − підбив підсумки Панчій.

Українська правда
Теми: Київ
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