Лукашенко посперечався з Путіним через ціну на газ

Президенти Росії і Білорусі під час засідання саміту Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі посперечалися через ціну на газ для Білорусі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Олександр Лукашенко заявив про різні умови для білоруських споживачів газу, для яких паливо коштує $130 за тисячу кубометрів, у той час як для російських у сусідній Смоленській області - $70.

На це Путін відповів, що якби для Білорусі була ринкова ціна газу, вона була б під $200 за тис. кубометрів, а не $127 і $129.

"Коли преса покине зал – ми подискутуємо", - відповів Путін Лукашенку.

4 грудня Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Россия 24" заявляв, що ціни на газ заважають конкуренції білоруських підприємств.

"Якщо нерівні умови, з часом на наших підприємствах можна "поставити хрест". Ви, припустимо, по 40 доларів газ отримуєте, а ми по 200-250. Різниця величезна. Ми тоді повинні скорочувати витрати, у нас тоді зарплата не виходить, як в Росії", - заявив Лукашенко.

Європейська правда