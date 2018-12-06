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Митрополит УПЦ МП закликав Путіна звільнити українських моряків

Четвер, 6 грудня 2018, 14:24

Митрополит Сарненський і Поліський Анатолій попросив Володимира Путіна звільнити захоплених українських моряків.

Про це йдеться у його зверненні до президента РФ.

"На прохання віруючих людей Українського Полісся, від імені духовенства Сарненського-Поліської єпархії Української Православної Церкви і від себе особисто, звертаюся до Вас з проханням про допомогу: допоможіть звільнити воїнів-моряків, які стали заручниками події 25 листопада 2018 року в акваторії Азовського моря", - написав він.

"Я не можу давати оцінку політичним подіям, але мій християнський обов'язок, як архієрея Православної Церкви, об'єднаних одним Христом двох сусідніх народів і держав, зобов'язує мене, як і моя християнська совість, співчувати постраждалим морякам та їхнім родинам, і не мовчати, коли страждають люди і їхні близькі, враховуючи, що один з моряків родом з Полісся", - додав Анатолій.

Він напряму звернувся до Путіна з проханням звільнити моряків з полону, "щоб вони змогли зустріти Різдво Христове зі своїми люблячими рідними".

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських військових.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президентів може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків.  

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Теми: церкваПутінвійна
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