Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шпигуни Кремля почали нові операції в Британії - ЗМІ

Четвер, 6 грудня 2018, 14:30

Російські шпигуни запустили нову хвилю потенційно смертоносних шпигунських місій на території Великої Британії, попереджають британські служби безпеки.

Про це пише британське видання The Mirror з посиланням на таємну доповідь спецслужб.

Секретний документ закликає військових та розвідників бути на сторожі у зв’язку з діяльністю шпигунів Кремля.

MI5 та поліцейська розвідка вважають, що російські дипломати, які не були видворені з Британії після отруєння Скрипалів, були мобілізовані для проведення нових розвідувальних місій.

Доповідь закликає служби безпеки та військових фіксувати рух усіх російських дипломатичних автомобілів у Британії. У ній також наведені реєстраційні номери підозрюваних російських автомобілів.

"Ми знаємо, що співробітники російської розвідки подорожують по всій Великій Британії, і що деякі дії цих офіцерів пов'язані з розвідкою. Служби розвідки Російської Федерації оцінюються як такі, що становлять серйозну шпигунську загрозу для Велик Британії", - йдеться у доповіді.

Європейська правда

Теми: РосіяВелика Британіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів
Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: