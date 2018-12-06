ЗМІ: шпигуни Кремля почали нові операції в Британії

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Четвер, 6 грудня 2018, 15:30

Російські шпигуни запустили нову хвилю потенційно смертоносних шпигунських місій на території Великої Британії, попереджають британські служби безпеки.

Про це пише британське видання The Mirror з посиланням на таємну доповідь спецслужб.

Секретний документ закликає військових та розвідників бути на сторожі у зв’язку з діяльністю шпигунів Кремля.

MI5 та поліцейська розвідка вважають, що російські дипломати, які не були видворені з Британії після отруєння Скрипалів, були мобілізовані для проведення нових розвідувальних місій.

Доповідь закликає служби безпеки та військових фіксувати рух усіх російських дипломатичних автомобілів у Британії. У ній також наведені реєстраційні номери підозрюваних російських автомобілів.

"Ми знаємо, що співробітники російської розвідки подорожують по всій Великій Британії, і що деякі дії цих офіцерів пов'язані з розвідкою. Служби розвідки Російської Федерації оцінюються як такі, що становлять серйозну шпигунську загрозу для Велик Британії", - йдеться у доповіді.

Європейська правда

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Теми: Росія Велика Британія шпигунство
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