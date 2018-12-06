Каси головного вокзалу Києва у четвер працюватимуть до опівночі

У четвер 28 квиткових кас вокзалів станції Київ-Пасажирський працюватимуть до опівночі.

Про це інформує 6 грудня прес-служба "Укрзалізниці".

"Квиткові каси Укрзалізниці продовжують працювати у посиленому режимі другу добу для зручності пасажирів під час придбання проїзних документів", – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що залізничні квиткові каси та онлайн-система продажу квитків booking@uz.gov.ua працюють в умовах високого навантаження через збільшений попит на проїзні документи, зокрема, на період новорічно-різдвяних свят.

"Укрзалізниця" також зазначає, що минулої доби оформила рекордну навіть для пікових перевезень кількість квитків – 347 тисяч.

Понад 64% із загальної кількості реалізованих квитків - 221 тисячу пасажири придбали через інтернет.

Як повідомлялось, 5 грудня на центральному залізничному вокзалі у Києві утворилися великі черги, оскільки пасажири не могли отримати залізничні квитки, куплені онлайн через збій систем.

Тривалість роботи 31 квиткової каси вокзалу станції Київ-Пасажирський була збільшена до кінця доби.