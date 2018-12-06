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У Києві банда невідомих розстріляла позашляховик і викрала сумку з грішми

Четвер, 6 грудня 2018, 15:53

Поліція столиці розшукує зловмисників, які зі стріляниною напали на автомобіль у Солом’янському районі Києва, забрали сумку з грішми та втекли.

Про це 6 грудня повідомляє прес-служба столичної поліції.

Подія трапилася на парковці біля магазину на вулиці Сурікова. Нападники побили вікна в машині і, зі слів потерпілого, забрали сумку з грішми та втекли.

 

"Група невідомих на чорному авто застосували зброю, кілька разів вдарили водія та забрали його сумку з речами", - йдеться в повідомленні.

Нападники поїхали у напрямку залізничного вокзалу на темній іномарці.

 

Зазначається, що в результаті події ніхто не травмувався.

Також встановлено, що при спробі втечі від нападників потерпілий виїхав автомобілем на східці.

 

Поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання зловмисників.

Наразі проводиться огляд місця події.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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