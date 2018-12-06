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Рада продовжила угоду з Нідерландами про розслідування катастрофи MH17

Четвер, 6 грудня 2018, 16:37

Верховна Рада прийняла за основу та в цілому президентський законопроект про продовження угоди між Україною та Нідерландами про міжнародну місію захисту розслідування аварії в 2014 році на Донбасі "Боїнга" Малайзійських авіаліній.

За закон проголосували 228 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Угоду про міжнародну місію захисту розслідування Україна та Нідерланди уклали 28 липня 2014 року. Верховна Рада кілька разів подовжувала її.

Ратифікація угоди сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин катастрофи рейсу МН17.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група дійшла до висновку, що авіалайнер рейсу МН17 був збитий ракетою серії 9M38, запущеною із самохідної вогневої установки BUK-TELAR із сільськогосподарського поля в районі селища Первомайського. Цей район на той момент перебував під контролем проросійських сепаратистів.

Далі з розслідування випливає, що самохідна вогнева установка BUK-TELAR була доставлена в Україну з Російської Федерації і після її використання для атаки на авіалайнер рейсу МН17 була знову повернена на територію РФ.

Європейська правда

Теми: авіакатастрофи
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