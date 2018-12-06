ООС: Бойовики били з мінометів та кулеметів, втрат немає
Четвер, 6 грудня 2018, 17:12
Упродовж 6 грудня російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, в тому числі застосували озброєння, заборонене мінськими угодами.
Про це йдеться у вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.
За даними українських військових, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. А по опорних пунктах наших військ поблизу Лебединського російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил 6 грудня не допущено. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у прес-центрі.
Українська правда