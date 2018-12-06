Уряд Британії за два роки надає Україні понад 35 млн фунтів допомоги
Уряд Великої Британії у 2018-2019 роках надає Україні понад 35 млн фунтів стерлінгів для проведення реформ, боротьби з корупцією та підтримку інших сфер.
Про це йдеться у повідомленні Посольства Великої Британії в Україні у Twitter.
"У 2018/19 фінансовому році уряд Британії надає понад 35 млн фунтів на допомогу Україні, підтримуючи понад 70 проектів за 7 напрямками: урядування та реформи, боротьба з корупцією, комунікації, конфлікт, стабільність і безпека, гуманітарна сфера, права людини, освіта і культура", - йдеться у повідомленні.
Посол Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що Україна залишається пріоритетом з огляду на довгострокову безпеку, стабільність та процвітання європейського континенту та є важливим напрямом для Великої Британії.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія збільшить військову підтримку України у той час, як країна продовжує боротися з російською агресією.
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