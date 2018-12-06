МЗС Польщі: Росія втратила право заперечувати, що вона є стороною конфлікту в Україні

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час дискусії в рамках міністерської зустрічі ОБСЄ щодо мілітаризації окупованого Криму, Чорного та Азовського морей, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Чапутович наголосив на юридичній важливості того, що Росія офіційно визнає напад своїх військових на українські кораблі.

"Тепер Росія не може говорити, що вона не є стороною конфлікту. Тепер вони не можуть сховатися за якимись "зеленими чоловічками", - зауважив він.

Також польській міністр запевнив, що заявлені росіянами мотиви свого нападу не є переконливими.

"Пояснення Росії про те, що вона має захищати критично важливий об’єкт інфраструктури, а саме незаконно побудований міст до незаконно анексованого Криму – це несерйозно", - сказав він.

Помічник Держсекретаря США Весс Мітчел, що також брав участь у дискусії, нагадав, що Росія обстріляла та захопила українські кораблі вже в той час, коли ті йшли у напрямку від кримського мосту, і перебували у міжнародних водах.

Як повідомлялося, Мітчел, який очолює делегацію США на міністерській зустрічі ОБСЄ, також заявив на цьому заході, що неприпустимо звинувачувати Київ у Азовській кризі у якій винна виключно Росія.