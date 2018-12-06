Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Польщі: Росія втратила право заперечувати, що вона є стороною конфлікту в Україні

Четвер, 6 грудня 2018, 19:52

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час дискусії в рамках міністерської зустрічі ОБСЄ щодо мілітаризації окупованого Криму, Чорного та Азовського морей, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Чапутович наголосив на юридичній важливості того, що Росія офіційно визнає напад своїх військових на українські кораблі.

"Тепер Росія не може говорити, що вона не є стороною конфлікту. Тепер вони не можуть сховатися за якимись "зеленими чоловічками", - зауважив він.

Також польській міністр запевнив, що заявлені росіянами мотиви свого нападу не є переконливими.

"Пояснення Росії про те, що вона має захищати критично важливий об’єкт інфраструктури, а саме незаконно побудований міст до незаконно анексованого Криму – це несерйозно", - сказав він.

Помічник Держсекретаря США Весс Мітчел, що також брав участь у дискусії, нагадав, що Росія обстріляла та захопила українські кораблі вже в той час, коли ті йшли у напрямку від кримського мосту, і перебували у міжнародних водах.

Як повідомлялося, Мітчел, який очолює делегацію США на міністерській зустрічі ОБСЄ, також заявив на цьому заході, що неприпустимо звинувачувати Київ у Азовській кризі у якій винна виключно Росія.

Теми: ПольщаРосіябойові діїУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Польща
Путін знайшов у Польщі землі, які їй "подарував Сталін"
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
В уряді розкритикували зернові погрози Польщі: питання економічного виживання
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: