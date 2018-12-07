Канада виділить 24 млн доларів на підтримку виборчої системи в Україні

Канада виділить до 24 мільйонів доларів на організацію моніторингу за українськими виборами, покращення урядування в країні та досягнення гендерної рівності.

Про це заявили в МЗС Канади, передає "Укрінформ".

"Канада - непохитний партнер України. Міністр закордонних справ Христя Фріланд та міністр міжнародного розвитку Марі-Клод Бібо оголосили про виділення Канадою до 24 мільйонів доларів на підтримку виборчої реформи, спостереження за виборами, гендерної рівності та інклюзивного урядування в Україні", - зазначили у міністерстві.

"Місії спостереження за виборами роблять важливий внесок до посилення демократичних інституцій. Канада допоможе Україні, відрядивши значну кількість канадських спостерігачів на підтримку як канадської двосторонньої моніторингової місії, так і - якщо її буде сформовано у 2019 році - спостережної місії ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що підтримка Канади зосередиться на "збільшенні демократичної участі громадянського суспільства, підвищенні ролі жінок у демократичних процесах та боротьбі із поширенням дезінформації й стороннім втручанням".

Раніше стало, що Канада у 2019 році надішле на президентські і парламентські вибори в Україні велику моніторингову місію.

Дані про точну кількість спостерігачів та тривалість їх перебування в Україні оприлюднять пізніше.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори - у березні і жовтні.

Як відомо, Верховна Рада погодила призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року.

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