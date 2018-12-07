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РФ має небезпечну кількість кораблів у Чорному морі, це загроза для НАТО – президент

П'ятниця, 7 грудня 2018, 09:58

Росія має небезпечну кількість кораблів у Чорному морі, що може загрожувати країнам-членам НАТО - Румунії, Болгарії та Туреччині.

Про це президент Петро Порошенко написав у своїй статті для The New York Times, повідомляє прес-служба глави держави президента.

"Ці останні події безпосередньо впливають на безпеку всього НАТО. В даний час Росія має загрозливу кількість морських кораблів у Чорному морі, що означає, що це може загрожувати членам НАТО Румунії, Болгарії та Туреччині. І це може бути лише початком", - написав Порошенко.

Він також акцентував увагу на значну присутність Росії у Балтійському морі.

"Нещодавно російські бійці були перехоплені не вперше над Балтійським регіоном і не подали плану польотів. Хто може гарантувати, що це не репетиція патрулювання над горезвісним газопроводом "Північний потік-2", який будується Росією через Балтійське море, щоб кинути виклик Європі?", - наголосив він.

Нагадаємо, Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild заявив, що країни НАТО повинні надіслати кілька кораблів у Азовське море, щоб допомогти Україні і гарантувати безпеку.

У НАТО у відповідь заявили, що їхня присутність у Чорному морі є досить значною.

Європейська правда

Теми: РосіяЧорне мореНАТО
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