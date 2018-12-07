Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФФУ назвала наклепом дані у ЗМІ щодо закупівлі обладнання через офшори

П'ятниця, 7 грудня 2018, 10:47

Висвітлені факти у випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" від 3 грудня, про нібито підтвердження закупівлі обладнання через фірму-прокладку, не відповідають дійсності та завдають шкоду репутації Федерації футболу України.

Про це йдеться в заяві ФФУ.

У повідомленні Федерації футболу зазначається, що наведена в сюжеті інформація, щодо закупівлі обладнання через компанію SDT FZE з нібито "корупційним попелом", не відповідає дійсності та не має жодних документальних підтверджень.

У ФФУ додають, що відносини з компанією SDT FZE носили виключно комерційний характер.

"Компанію SDT FZE було обрано генеральним підрядником для оптимізації процесів закупівлі, доставки, монтажу та запуску обладнання на заводі "ФФУ Продакшн" згідно з рекомендацією представника компанії Polytan", - йдеться у повідомленні.

Процитований у програмі лист у ФФУ назвали перекрученням фактів.

"Всупереч офіційній позиції, наданій дочірнім підприємством Федерації футболу України, ТОВ "ФФУ Продакшн" 23.11.2018 р., без запиту додаткової інформації від Федерації футболу України, журналісти програми виривають з контексту та подають у негативному ключі одну строку з документу", - наголошують у компанії.

У ФФУ зазначили, що починаючи з березня 2018 року всі закупівлі здійснюються виключно в компанії Polytan GmbH напряму.

"Федерація футболу України — соціально відповідальна організація, що діє виключно в межах чинного законодавства України і дотримується принципів гласності та відкритості бізнесу", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що діяльність ФФУ та її дочірніх підприємств перевіряється незалежною міжнародною аудиторською компанією Ernst&Young (EY), яка підтвердила достовірність фінансової звітності організації та її дочірніх підприємств.

"Закиди щодо некоректної діяльності Федерації футболу України є наклепом з метою зашкодити діловій репутації юридичної особи, що порушує норми чинного Законодавства, зокрема, Цивільного кодексу України щодо недоторканності ділової репутації ФФУ (ч.1 ст.94)", - додали у ФФУ.

Після цього у програмі відповіли, що у своєму спростуванні ФФУ все одно не надала документального підтвердження своїй версії появи посередника із ОАЕ.

Раніше у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомлялося, що у журналістів є докази, що Федерація футболу України, під керівництвом нардепа Андрія Павелко через компанії-прокладки із Арабських Еміратів домоглася збільшення вартості угоди закупівлі обладнання для ФФУ на 20%, завдяки чому освоїла $ 1,5 млн.

Як повідомлялося, S.D.T закуповувала іноземне обладнання для заводу, яким володіє Федерація футболу. Потім вона перепродавла "ФФУ Продакшн" (заснована Федерацією) таке ж обладнання на 20 відсотків дорожче: разом із послугами транспортування та догляду за налаштуванням.

Таким чином, за поставки обладнання у 2017-2018 роках "ФФУ Продакшн" могла переплатити більше 1 мільйону доларів. Ці гроші з бюджету Федерації футболу України осіли на рахунках арабського офшору S.D.T.

Згодом президент Федерації футболу Андрій Павелко підтвердив зустріч з шейхом Мохамедом Кайедом, котрий є керівником компанії S.D.T, що закуповувала устаткування для заводу з виробництва штучних полів, проте звинувачення в осіданні коштів в офшорі назвав нісенітницею.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: футболофшориЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: