ФФУ назвала наклепом дані у ЗМІ щодо закупівлі обладнання через офшори

Висвітлені факти у випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" від 3 грудня, про нібито підтвердження закупівлі обладнання через фірму-прокладку, не відповідають дійсності та завдають шкоду репутації Федерації футболу України.

Про це йдеться в заяві ФФУ.

У повідомленні Федерації футболу зазначається, що наведена в сюжеті інформація, щодо закупівлі обладнання через компанію SDT FZE з нібито "корупційним попелом", не відповідає дійсності та не має жодних документальних підтверджень.

У ФФУ додають, що відносини з компанією SDT FZE носили виключно комерційний характер.

"Компанію SDT FZE було обрано генеральним підрядником для оптимізації процесів закупівлі, доставки, монтажу та запуску обладнання на заводі "ФФУ Продакшн" згідно з рекомендацією представника компанії Polytan", - йдеться у повідомленні.

Процитований у програмі лист у ФФУ назвали перекрученням фактів.

"Всупереч офіційній позиції, наданій дочірнім підприємством Федерації футболу України, ТОВ "ФФУ Продакшн" 23.11.2018 р., без запиту додаткової інформації від Федерації футболу України, журналісти програми виривають з контексту та подають у негативному ключі одну строку з документу", - наголошують у компанії.

У ФФУ зазначили, що починаючи з березня 2018 року всі закупівлі здійснюються виключно в компанії Polytan GmbH напряму.

"Федерація футболу України — соціально відповідальна організація, що діє виключно в межах чинного законодавства України і дотримується принципів гласності та відкритості бізнесу", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що діяльність ФФУ та її дочірніх підприємств перевіряється незалежною міжнародною аудиторською компанією Ernst&Young (EY), яка підтвердила достовірність фінансової звітності організації та її дочірніх підприємств.

"Закиди щодо некоректної діяльності Федерації футболу України є наклепом з метою зашкодити діловій репутації юридичної особи, що порушує норми чинного Законодавства, зокрема, Цивільного кодексу України щодо недоторканності ділової репутації ФФУ (ч.1 ст.94)", - додали у ФФУ.

Після цього у програмі відповіли, що у своєму спростуванні ФФУ все одно не надала документального підтвердження своїй версії появи посередника із ОАЕ.

Раніше у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомлялося, що у журналістів є докази, що Федерація футболу України, під керівництвом нардепа Андрія Павелко через компанії-прокладки із Арабських Еміратів домоглася збільшення вартості угоди закупівлі обладнання для ФФУ на 20%, завдяки чому освоїла $ 1,5 млн.

Як повідомлялося, S.D.T закуповувала іноземне обладнання для заводу, яким володіє Федерація футболу. Потім вона перепродавла "ФФУ Продакшн" (заснована Федерацією) таке ж обладнання на 20 відсотків дорожче: разом із послугами транспортування та догляду за налаштуванням.

Таким чином, за поставки обладнання у 2017-2018 роках "ФФУ Продакшн" могла переплатити більше 1 мільйону доларів. Ці гроші з бюджету Федерації футболу України осіли на рахунках арабського офшору S.D.T.

Згодом президент Федерації футболу Андрій Павелко підтвердив зустріч з шейхом Мохамедом Кайедом, котрий є керівником компанії S.D.T, що закуповувала устаткування для заводу з виробництва штучних полів, проте звинувачення в осіданні коштів в офшорі назвав нісенітницею.