"Кармічна" розправа наздогнала горе-магів: у Києві затримали аферистів

Працівники одеського Управління стратегічних розслідувань спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань НПУ та управління "КОРД" затримали трьох членів злочинної групи шахраїв.

Про це інформує 7 грудня прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що члени групи більше двох років ошукували громадян під виглядом екстрасенсів. Вартість їхніх "магічних" послуг складала від сорока до шістдесяти тисяч доларів США.

Коли ошукані жертви, не відчуваючи ніякого позитивного впливу на своє життя, вимагали повернути гроші, аферисти погрожували їм "кармічною" розправою. Одна з таких постраждалих звернулася по допомогу до правоохоронців.

Четверо членів групи були заарештовані влітку 2018 року. Ще троє "екстрасенсів", намагаючись уникнути покарання, переховувалися від органів досудового слідства.

Наразі 40-річна "цілителька" та двоє її колег-аферистів, 1987 та 1988 р.р.н., затримані у столиці.

За місцем мешкання одного з "магів" вилучені набої калібру 7.62 мм, які направлені на експертизу.