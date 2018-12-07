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В Угорщині побачили прогрес у відносинах з Україною

П'ятниця, 7 грудня 2018, 14:09

У загальних двосторонніх відносинах між Будапештом та Києвом помітний прогрес.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє прес-служба уряду.

"Є певний сприятливий прогрес у законодавчій сфері, що впливає на угорську спільноту в Україні, і є певний прогрес у загальних двосторонніх відносинах між Будапештом та Києвом", - сказав він після переговорів з українським колегою Павлом Клімкіним у ході засідання Ради міністрів ОБСЄ у Мілані 6 грудня.

"Ми, безумовно, цінуємо наміри уряду України щодо внесення до порядку денного парламенту голосування про те, що перехідний період до набуття чинності нового Закону про освіту має бути подовжений до 2023 року відповідно до очікувань Європейського Союзу", - підкреслив міністр.

"На жаль, це, не є гарантією того, що голосування відбудеться", - сказав він, зазначивши, що вже було дві подібні, безуспішні ініціативи.

Сійярто додав: у Будапешті позитивно сприйняли взаємний дозвіл сторін на відкриття почесних консульств у Шіофоці та Тернополі. Міністр також схвально відгукнувся про активізацію спільних проектів між двома країнами.

Як відомо, у четвер, 6 грудня, Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного сесії законопроект про продовження імплементаційного періоду мовної статті закону про освіту, проти якої виступає Угорщина.

Клімкін напередодні заявив, що стосунки двох країн перебувають "на висхідній траекторії" і Будапешт налаштований на подальший прогрес. Він зазначив, що Угорщина припинила  роздачу паспортів у своїх консульствах в Україні.

Додамо, що Угорщина блокує засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, але цього разу не протестувала проти присутності глави МЗС України на міністерському засіданні НАТО.

Європейська правда

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Теми: Угорщина
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