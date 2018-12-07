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У Держдумі заявили, що українські кораблі мають проходити протоку у "гамівній сорочці"

П'ятниця, 7 грудня 2018, 14:53

Так званий депутат Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік заявив, що після інциденту в Керченській протоці до кораблів Військово-морських сил України має бути особливе ставлення.

Про це повідомляє російський пропагандистський канал RT.

"Вони зобов'язані проходити під Кримським мостом з зачохленими знаряддями, без включених станцій автоматичного ведення вогню, підкорятися наказам російського конвою і йти строго по заданому для них курсу", - заявив він.

Бєлік додав, що українські кораблі заходитимуть через протоку "у гамівній сорочці".

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

28 листопада Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада опублікували імена всіх українських військовополонених.

Теми: УкраїнаРосіяКерченська протока
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