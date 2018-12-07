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Не платив зарплату: Екс-директора "Азовмаша" засудили до 2 років умовно

П'ятниця, 7 грудня 2018, 15:34

Суд засудив до двох років позбавлення волі умовно колишнього генерального директора компанії "Азовмаш" Гію Алізаєва за невиплату 2,6 млн гривень зарплати співробітникам.

Про це йдеться у вироку Іллічівського райсуду Маріуполя від 12 листопада.

Слідство встановило, що з березня по липень 2016 роки він не виплатив 83 працівникам заводу зарплату на загальну суму 2,6 млн гривень.

Гендиректору було пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 175 (навмисне, безпідставна невиплата заробітної плати працівникам більш ніж за 1 місяць) Кримінального кодексу.

Допитаний в судовому засіданні Алізай свою провину не визнав.

Він заявив, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками зумовлена ​​об'єктивними причинами, якими є, в першу чергу, відсутність замовлень на продукцію підприємства.

Дослідивши докази, суд визнав Алізаева винним. Проте зазначив, що обставиною, яка пом'якшує покарання обвинуваченого, є погашення заборгованості в повному обсязі.

Суд звільнив пенсіонера від відбування основного покарання (2 роки ув'язення), якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом зобов'язання.

Алізаєва звільнили на пенсію в березні 2018 року.

Українська правда
Теми: Маріупольпромисловістьзарплати
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