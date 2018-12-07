Підставній директорці з нацпроектів Каськіва вдалось уникнути суду

Суд звільнив від відповідальності Альону Пельтек, колишнього фіктивного директора фірми, задіяної у розкраданнях на національних проектах.

Про це "Українській правді" повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

САП попросила звільнити жінку від відповідальності через те, що спливли терміни притягнення до відповідальності.

Івано-Франківський міський суд у п’ятницю, 7 грудня, задовольнив клопотання прокуратури.

Як пояснив Кривенко, покарати за фіктивне підприємництво, яке інкримінували жінці, можна було лише протягом 2 років.

Згідно з матеріалами справи, Пельтек у січні 2014 році погодилась на пропозицію стати директором Будівельної компанії "Прикарпаття" і підписати документи, підготовлені іншими людьми.

За версією слідства, компанія була створена для прикриття злочинів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, які були виділені на фінансування національних проектів.

"Прикарпаття" укладала договори поставки з Торговим домом "Борисфен", через який ймовірно привласнювали кошти.

Пельтек, яка у справі нацпроектів проходить як свідок, розповіла, що про діяльність "Прикарпаття" їй нічого не відомо, що таке "Борисфен", вона не знає, і нічого цій фірмі не постачала.

За статтею, яку інкримінували фіктивному директору, їй могли присудити штраф до 34 тисяч гривень.

Правоохоронці розслідують ймовірне заволодіння держкоштами, яке здійснили працівники Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, кількох державних підприємств та іншими особами.

Йдеться про 567 мільйонів гривень.

Правоохороцні розслідують фінансування проектів "Якісна вода", що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, та "Олімпійська надія-2022", за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні.

Частину держкоштів перерахували підприємствам, підконтрольним колишнім керівникам Держінвестпроекту, а в подальшому — скеровали на рахунки підприємств-нерезидентів у банківських установах Латвійської Республіки.

У 2012 - 2014 роках Держагентство з інвестицій очолював Владислав Каськів.

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні.

Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

Каськіва звільнили у залі суду, впродовж 5 днів він мав сплатити заставу 160 тисяч.