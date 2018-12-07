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НАЗК знайшло чиновників, які керують на роботі своїми дружинами

П'ятниця, 7 грудня 2018, 15:57

Національне агентство із запобігання корупції внесло припис голові Державного агентства лісових ресурсів Володимиру Бондарю, а також голові Вінницької обласної ради Анатолію Олійнику.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Бондарю внесли припис стосовно в.о. директора ДП "Герцаївське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу" Петра Минзату, під керівництвом якого працювала його дружина.

"Таким чином, у в.о. директора був неврегульований потенційний конфлікт інтересів, зумовлений сімейними стосунками", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Олійнику внесено припис стосовно начальника комунального підприємства "Вінницяоблводоканал" Олександра Чернятинського, у прямому підпорядкуванні якого працювала дружина.

Як вказує відомство, це "могло вплинути на об’єктивність прийняття рішень під час виконання його службових повноважень і свідчило про наявний потенційний конфлікт інтересів, який був неврегульований".

НАЗК вимагає усунути вказані порушення, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Українська правда
Теми: НАЗК
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