НАЗК знайшло чиновників, які керують на роботі своїми дружинами

2365 переглядів
П'ятниця, 7 грудня 2018, 16:57

Національне агентство із запобігання корупції внесло припис голові Державного агентства лісових ресурсів Володимиру Бондарю, а також голові Вінницької обласної ради Анатолію Олійнику.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Бондарю внесли припис стосовно в.о. директора ДП "Герцаївське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу" Петра Минзату, під керівництвом якого працювала його дружина.

"Таким чином, у в.о. директора був неврегульований потенційний конфлікт інтересів, зумовлений сімейними стосунками", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Олійнику внесено припис стосовно начальника комунального підприємства "Вінницяоблводоканал" Олександра Чернятинського, у прямому підпорядкуванні якого працювала дружина.

Як вказує відомство, це "могло вплинути на об’єктивність прийняття рішень під час виконання його службових повноважень і свідчило про наявний потенційний конфлікт інтересів, який був неврегульований".

НАЗК вимагає усунути вказані порушення, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: НАЗК
powered by lun.ua
По темі
НАЗК: Нардеп Мельничук приховав корпоративні права на понад мільйон гривень 5 грудня 2018, 10:24
НАЗК візьметься за декларації 13 суддів, нардепа і держсекретаря міністерства 3 грудня 2018, 09:34
П’ять проблем е-декларування, або Що не так з офіційним сайтом НАЗК? 27 листопада 2018, 08:00
Усі новини
Головні новини
Українські консули пробилися до захоплених моряків у "Лефортово"
Онуфрій заборонив йти на об'єднавчий собор духовенству УПЦ МП
Названо Топ-5 електрокарів, куплених українцями в листопаді
Литва ввела санкції проти 20 осіб, причетних до агресії в Керченській протоці
Усі новини
Фото

Помаранчева революція. Фото з сімейних архівів

Відео

Відео дня: перший тизер фільму "Захар Беркут"

Пошук по сайту
Архів
Весь архів