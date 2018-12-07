НАЗК знайшло чиновників, які керують на роботі своїми дружинами
Національне агентство із запобігання корупції внесло припис голові Державного агентства лісових ресурсів Володимиру Бондарю, а також голові Вінницької обласної ради Анатолію Олійнику.
Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Бондарю внесли припис стосовно в.о. директора ДП "Герцаївське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу" Петра Минзату, під керівництвом якого працювала його дружина.
"Таким чином, у в.о. директора був неврегульований потенційний конфлікт інтересів, зумовлений сімейними стосунками", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Олійнику внесено припис стосовно начальника комунального підприємства "Вінницяоблводоканал" Олександра Чернятинського, у прямому підпорядкуванні якого працювала дружина.
Як вказує відомство, це "могло вплинути на об’єктивність прийняття рішень під час виконання його службових повноважень і свідчило про наявний потенційний конфлікт інтересів, який був неврегульований".
НАЗК вимагає усунути вказані порушення, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.
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