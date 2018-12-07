Росія закрила сайт Навального про голосування проти партії Путіна

Роскомнагляд заблокував сайт проекту "Розумне голосування" Олексія Навального, створений для вибору опозиційних кандидатів.

Про це повідомляють "Ведомости".

Сайт внесли до реєстру порушників прав суб'єктів персональних даних.

Провайдери зобов'язані блокувати доступ до ресурсів з цього списку.

Представник Роскомнагляду підтвердив, що сайт Навального внесли до реєстру в п'ятницю, 7 грудня, відповідно до попередніх заходів, прийнятих Таганський районним судом.

У Роскомнагляді стверджують, що отримали скарги кількох громадян, які нібито виявили, що їхні дані без згоди обробляються на сайті "Розумне голосування".

При цьому, у відомстві відмовляються говорити, що це були за громадяни.

Служба провела перевірку і нібито виявила численні порушення закону про персональні дані.

Згідно із законом, росіяни повинні письмово підтверджувати згоду на збір і обробку даних про себе, а організатор збору даних чітко інформувати, для чого йому потрібна інформація і як він збирається використовувати.

Форма для збору даних, яка використовується в проекті Навального, не відповідає цим критеріям, на сайті відсутня прописана політика конфіденційності, запевняє він. Самі дані громадян при цьому зберігаються за кордоном, що заборонено законом.

Російський опозиціонер Олексій Навальний створив сайт "Розумне голосування" для того, щоб вибирати "єдиних кандідадатов від опозиції" і закликати голосувати за них. Мета проекту – "перемогти" партію влади "Єдина Росія".