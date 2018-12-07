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МЗС обурене арештом адвоката українських політв'язнів

П'ятниця, 7 грудня 2018, 17:19

Міністерство закордонних справ розцінює арешт в окупованому Криму адвоката Еміля Курбедінова як спробу Росії позбавити українських громадян-політичних в’язнів, чиї інтереси він представляє, права на захист.

Про це йдеться в оприлюдненій 7 грудня заяві МЗС, яке висловило рішучий протест незаконному арешту адвоката.

Наголошується, що Курбедінов є одним з ключових адвокатів у справах українців, незаконно утримуваних Росією за сфабрикованими та політично мотивованими звинуваченнями. Віднедавна він також захищає одного з військовополонених українських моряків.

Звинувачення у "демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій", використане російським окупаційним "судом" для того, щоб відправити Курбедінова за ґрати, також має безпідставний та сфабрикований характер, наголошують в МЗС.

"Насправді ж Росія намагається позбавити українських громадян – політичних в’язнів в РФ та на окупованих територіях права на захист шляхом  залякувань та утисків тих, хто підтримує українських заручників Кремля та захищає їх у судах", – йдеться в заяві.

МЗС висловило стурбованість тим, що тактика постійних адміністративних стягнень, яка використовується у Росії для "виснаження" опозиційних активістів, переноситься до окупованого Криму. 

"Ми засуджуємо цю негідну практику і закликаємо Росію негайно її припинити. Росія повинна повністю виконати відповідні резолюції ГА ООН, прийняті в 2014, 2016, 2017 роках, а також рішення Міжнародного Суду щодо проміжних заходів у справі України проти РФ, ухвалене у 2017 році", – наголошується в заяві.

МЗС закликало міжнародну спільноту посилювати політико-дипломатичний та санкційний тиск на країну-агресора до моменту деокупації Криму та звільнення усіх незаконно утримуваних Росією українців.

7 грудня підконтрольний Кремлю "суд" у Сімферополі заарештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб за його пост у соцмережі 2013 року.

Захист Курбедінова вже подав апеляційну скаргу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримзаручникиполітв'язні
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