В ООН підготували декларацію про Голодомор за співавторством 38 держав

В Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй зареєстрували спільну декларацію України та ще 37 держав із засудженням політики сталінського режиму, що призвела до Голодомору в Україні.

Про підписання даного спільного документа повідомляє агенція "Укрінформ", також ці дані "Європейській правді" підтвердили в постійному представництві України при ООН.

Документ був підготовлений за ініціативою України до 85-ї річниці трагедії

"Вперше у декларації засуджується політика сталінського режиму, зокрема, насильницька колективізація та конфіскація продовольства, що призвели до загибелі значної частини українського народу. Наголошується також на необхідності розкриття архівів для встановлення історичної правди та підвищення обізнаності з причинами та наслідками трагедії", - цитує агенція речника постпредства України при ООН Олега Ніколенка.

"Цей документ є нагадуванням державам світу про обов'язок не допустити повторення таких страшних злочинів у майбутньому", - додав Ніколенко.

"Європейська правда" має в розпорядженні текст документа.

В коментарі "Європейській правді" Ніколенко зазначив, що подібні декларації реєструються в ООН що п’ять років, починаючи з 2003 року. Цього року у порівнянні з 2013, додалося 6 країн. Вперше співавторами документу стали Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Болгарія, Словенія, Чорногорія та Чилі (перший співавтор серед країн Латинської Америки). Мальта, яка була серед підписантів 5 років тому, цього разу не стала брати участь у ініціативі.

Документ не потребує додаткового схвалення і буде оприлюднений в якості документа ГА ООН.

Європейська правда