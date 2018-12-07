Російський канал пояснив, чому випустив новий фейковий сюжет про Україну

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П'ятниця, 7 грудня 2018, 19:37

Російський пропагандистський Перший канал заявляє, що інтерв'ю з підставним учасником Євромайдану записували не журналісти каналу, а стрінгери, тому винні вони.

Про це з посиланням на прес-реліз каналу пише російський сайт "Медуза".

Видання наголошує, що телеканал вибачився за сфабрикований сюжет, де учасника Євромайдану "українця Кирила Чубенка" зіграв білорус Віталій Юрченко.

"Стрінгери визнали, що дійсно зняли свого знайомого, оскільки зйомку справжнього інтерв'ю було зроблено з технічним браком, а сюжет потрібно було терміново здавати. Це ніяк не виправдовує їх вчинку, вони вже принесли вибачення каналу і готові вибачитися перед глядачами. Ми чекаємо це відео і відразу його опублікуємо", - пояснив Перший канал.

Нагадаємо, до п'ятої річниці Євромайдану на російському Першому каналі вийшов сюжет про Україну. У ролику нібито мешканець Кривого Рогу на ім’я Кирило Чубенко розповідає про "жахи, які йому доводиться терпіти після Майдану".

Однак блогер з РФ Ілля Варламов виявив, що "Чубенка" в пропагандистському сюжеті російського каналу зображає житель Мінська Віталій Юрченко.

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Теми: пропаганда телебачення
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