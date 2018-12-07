Адвокати кримського правозахисника Курбедінова подали апеляцію на арешт
Захист адвоката Еміля Курбедінова в анексованому Криму подав апеляційну скаргу на вирок "суду" Сімферополя, який заарештував Курбедінов на п’ять діб.
Про це з посиланням на адвоката Едема Семедляєва пишуть "Крим.Реалії".
"Вже подали апеляційну скаргу", – повідомив Семедляєв.
7 Грудня підконтрольний Кремлю "суд" у Сімферополі арештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб за статтею 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій) за пост в соцмережі Facebook 2013 року.
Курбедінов заявляє, що його затримання відбувалося "з абсурдних підстав", і він не визнає звинувачень в екстремізмі.
Зазначається, що одним зі свідків у справі проходить співробітник ФСБ Росії Андрій Сушко, який брав участь в затриманні і тортурах кримськтатарського активіста Рената Параламова.
Вранці 6 грудня кримського адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники так званого Центру з протидії екстремізму.
Його звинуватили у демострації символіки Хізб ут-Тахрір у Facebook-пості 2013 року.
Курбедінов захищає у кримських "судах" багатьох політв'язнів, зокрема, кримських татар, яких звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації Хізб ут-Тахрір.