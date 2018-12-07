Адвокати кримського правозахисника Курбедінова подали апеляцію на арешт

Захист адвоката Еміля Курбедінова в анексованому Криму подав апеляційну скаргу на вирок "суду" Сімферополя, який заарештував Курбедінов на п’ять діб.

Про це з посиланням на адвоката Едема Семедляєва пишуть "Крим.Реалії".

"Вже подали апеляційну скаргу", – повідомив Семедляєв.

7 Грудня підконтрольний Кремлю "суд" у Сімферополі арештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб за статтею 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій) за пост в соцмережі Facebook 2013 року.

Курбедінов заявляє, що його затримання відбувалося "з абсурдних підстав", і він не визнає звинувачень в екстремізмі.

Зазначається, що одним зі свідків у справі проходить співробітник ФСБ Росії Андрій Сушко, який брав участь в затриманні і тортурах кримськтатарського активіста Рената Параламова.

Вранці 6 грудня кримського адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники так званого Центру з протидії екстремізму.

Його звинуватили у демострації символіки Хізб ут-Тахрір у Facebook-пості 2013 року.

Курбедінов захищає у кримських "судах" багатьох політв'язнів, зокрема, кримських татар, яких звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації Хізб ут-Тахрір.