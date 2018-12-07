Потяг "Мукачево-Будапешт" стартує у неділю: відома вартість квитка

Перший рейс потяга "Мукачево-Будапешт" стартує у неділю, 9 грудня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Потяг "Мукачево-Будапешт" - щоденний прямий безпересадковий маршрут. У дорозі він перебуватиме близько 6 годин. Кравцов також оприлюднив графік курсування потяга та вартість квитка. Вона становитиме близько 23 євро.

Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить Угорським залізницям. За словами Кравцова, Україна зі свого боку збудувала окрему платформу, відремонтувала колію та засоби сигналізації і зв’язку.

"З переваг – не витрачатимемо час на технічні операції для курсування на вузькій колії. Це зекономить час", - підкреслив Кравцов.



Він додав, що "Укрзалізниця" має "великі плани" на Мукачево: "Там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України, і створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень".

Крім того, додав Кравцов, "Укрзалізниця" зараз веде переговори із колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.

Європейська правда