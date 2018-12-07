Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Потяг "Мукачево-Будапешт" стартує у неділю: відома вартість квитка

П'ятниця, 7 грудня 2018, 20:36
Потяг Мукачево-Будапешт стартує у неділю: відома вартість квитка

Перший рейс потяга "Мукачево-Будапешт" стартує у неділю, 9 грудня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Потяг "Мукачево-Будапешт" - щоденний прямий безпересадковий маршрут. У дорозі він перебуватиме близько 6 годин. Кравцов також оприлюднив графік курсування потяга та вартість квитка. Вона становитиме близько 23 євро.

 

Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить Угорським залізницям. За словами Кравцова, Україна зі свого боку збудувала окрему платформу, відремонтувала колію та засоби сигналізації і зв’язку. 

"З переваг – не витрачатимемо час на технічні операції для курсування на вузькій колії. Це зекономить час", - підкреслив Кравцов.

Він додав, що "Укрзалізниця" має "великі плани" на Мукачево: "Там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України, і створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень".

Крім того, додав Кравцов, "Укрзалізниця" зараз веде переговори із колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.

Європейська правда

Теми: УгорщинаЗакарпаттязалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Угорщина
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
37 держав разом з Україною закликали Угорщину не дискримінувати ЛГБТ-спільноту
РПЦ готує нову передачу українських військовополонених Угорщині – розвідка
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: