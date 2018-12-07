Матіос має план стосовно Януковича, якщо той ризикне поїхати до Ізраїлю

1953 перегляди
П'ятниця, 7 грудня 2018, 22:10

Заступник генпрокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в разі виїзду екс-президента України Віктора Януковича в Ізраїль, Україна зобов'язана буде звернутися за його видачею до ізраїльської влади.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

"Я дуже смутно вірю в будь-яке переміщення за межі резервації, де знаходиться екс-президент України ... Якщо станеться такий факт (виїзду за межі Росії до Ізраїлю - ред), то ми зобов'язані звернутися", - сказав він.

Матіос додав, що є практика міжнародно-правового співробітництва між Генеральною прокуратурою України і Ізраїлем.

"Янукович оголошений в розшук через систему Інтерполу, виставлено відповідну картку, але Ізраїль не є учасником Інтерполу", - пояснив він.

4 грудня адвокат Януковича заявив, що звинуваченому в держзраді екс-президенту, нібито, може знадобитися лікування в Ізраїлі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Янукович Ізраїль
powered by lun.ua
По темі
Авакова допитають у справі про нібито замах на Януковича - ЗМІ 6 грудня 2018, 11:38
Янукович не виступив з останнім словом у суді: Це "приниження гідності" 5 грудня 2018, 09:22
Новини дня: збитки Приватбанку, думка Авакова про Одесу та суд в РФ над охоронцем Яроша 4 грудня 2018, 21:32
Усі новини
Головні новини
Потяг "Мукачево-Будапешт" стартує у неділю: відома вартість квитка
Новини дня: Держбюджет-2019, заява предстоятеля УПЦ МП та незаконні дії РФ на Азові
Южаніна звинуватила одного з керівників ДФС у блокуванні розмитнення "євроблях"
Німецькі консерватори обрали наступницю Меркель
Усі новини
здоров'я

8 порад, як захиститись узимку від раку шкіри

дослідження

Третина підлітків більше не читають книжки заради задоволення