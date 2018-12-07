Матіос має план стосовно Януковича, якщо той ризикне поїхати до Ізраїлю

Заступник генпрокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в разі виїзду екс-президента України Віктора Януковича в Ізраїль, Україна зобов'язана буде звернутися за його видачею до ізраїльської влади.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я дуже смутно вірю в будь-яке переміщення за межі резервації, де знаходиться екс-президент України ... Якщо станеться такий факт (виїзду за межі Росії до Ізраїлю - ред), то ми зобов'язані звернутися", - сказав він.

Матіос додав, що є практика міжнародно-правового співробітництва між Генеральною прокуратурою України і Ізраїлем.

"Янукович оголошений в розшук через систему Інтерполу, виставлено відповідну картку, але Ізраїль не є учасником Інтерполу", - пояснив він.

4 грудня адвокат Януковича заявив, що звинуваченому в держзраді екс-президенту, нібито, може знадобитися лікування в Ізраїлі.