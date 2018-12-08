Країни ОПЕК + домовилися про зниження обсягу видобутку нафти

146 переглядів
Субота, 8 грудня 2018, 01:33

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК і держави, що не входять в цю організацію, включаючи Росію, домовилися про зниження обсягу нафтовидобутку на 1,2 млн барелів на добу.

Про це повідомив міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане в інтерв'ю іранському державному телебаченню у Відні, пише DW.

За словами Зангане, 15 країн ОПЕК скоротять обсяг видобутку нафти на 800 тисяч барелів на добу, а держави, що не входять в цю організацію, - на 400 тисяч барелів. Ірану як країні, що знаходиться під санкціями США, дозволено не брати участь в даній угоді.

Укладенню домовленості про скорочення нафтовидобутку передували багатогодинні переговори переважно між Саудівською Аравією, Іраном і Росією. Напередодні представники 15 країн ОПЕК на зустрічі у Відні не змогли домовитися про зниження обсягу видобутку нафти, світові ціни на яку впали з жовтня на 30 відсотків.

Уже перші чутки про досягнення домовленості 25 державами ОПЕК + привели до значного зростання цін на нафту. Нафта марки Brent подорожчала майже на 3 долари до 63,04 долара за барель.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: нафта
powered by lun.ua
По темі
Падіння ціни на нафту встановило десятирічний рекорд 30 листопада 2018, 21:41
Нафта перейшла до зниження: Brent опустилася нижче 58 доларів 29 листопада 2018, 16:20
Нафта завершує тиждень обвалом цін до річного мінімуму 23 листопада 2018, 23:57
Усі новини
Головні новини
Надходження до місцевих бюджетів встановили річний рекорд
Потяг "Мукачево-Будапешт" стартує у неділю: відома вартість квитка
Новини дня: Держбюджет-2019, заява предстоятеля УПЦ МП та незаконні дії РФ на Азові
Южаніна звинуватила одного з керівників ДФС у блокуванні розмитнення "євроблях"
Усі новини
Культура

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України

соціум

Кумедні значки, що рятують життя