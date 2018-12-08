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Країни ОПЕК + домовилися про зниження обсягу видобутку нафти

Субота, 8 грудня 2018, 00:33

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК і держави, що не входять в цю організацію, включаючи Росію, домовилися про зниження обсягу нафтовидобутку на 1,2 млн барелів на добу.

Про це повідомив міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане в інтерв'ю іранському державному телебаченню у Відні, пише DW.

За словами Зангане, 15 країн ОПЕК скоротять обсяг видобутку нафти на 800 тисяч барелів на добу, а держави, що не входять в цю організацію, - на 400 тисяч барелів. Ірану як країні, що знаходиться під санкціями США, дозволено не брати участь в даній угоді.

Укладенню домовленості про скорочення нафтовидобутку передували багатогодинні переговори переважно між Саудівською Аравією, Іраном і Росією. Напередодні представники 15 країн ОПЕК на зустрічі у Відні не змогли домовитися про зниження обсягу видобутку нафти, світові ціни на яку впали з жовтня на 30 відсотків.

Уже перші чутки про досягнення домовленості 25 державами ОПЕК + привели до значного зростання цін на нафту. Нафта марки Brent подорожчала майже на 3 долари до 63,04 долара за барель.

"Українська правда" у Threads

Теми: нафта
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