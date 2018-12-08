Україна домовляється про безвізовий режим із Південною Кореєю

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Субота, 8 грудня 2018, 08:42

Спікер ВР Андрій Парубій сподівається під час візиту до Південної Кореї прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвізовий режим із цією країною.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє прес-служба парламенту.

Парубій зазначив, що з понеділка перебуватиме з візитом до Південної Кореї.

"Ми на порозі важливих рішень", - сказав він і повідомив про наміри "прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною та Південною Кореєю".

Українська правда

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Теми: Південна Корея Верховна Рада
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