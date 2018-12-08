Україна домовляється про безвізовий режим із Південною Кореєю

Спікер ВР Андрій Парубій сподівається під час візиту до Південної Кореї прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвізовий режим із цією країною.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє прес-служба парламенту.

Парубій зазначив, що з понеділка перебуватиме з візитом до Південної Кореї.

"Ми на порозі важливих рішень", - сказав він і повідомив про наміри "прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною та Південною Кореєю".