Україна домовляється про безвізовий режим із Південною Кореєю
726 переглядів 726 переглядів
Субота, 8 грудня 2018, 08:42
Спікер ВР Андрій Парубій сподівається під час візиту до Південної Кореї прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвізовий режим із цією країною.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє прес-служба парламенту.
Парубій зазначив, що з понеділка перебуватиме з візитом до Південної Кореї.
"Ми на порозі важливих рішень", - сказав він і повідомив про наміри "прийти до фінішного етапу обговорення рішення про безвіз між Україною та Південною Кореєю".
Українська правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"