У Дніпрі невідомі зривали збори Ради адвокатів: димові шашки, бійки

У Дніпрі 7 грудня близько трьох десятків невідомих у масках блокували вхід до будівлі, де мала розпочатися конференція Ради адвокатів Дніпропетровської області.

Як повідомляє Радіо Свобода, у цій будівлі також розташований офіс партії "Укроп", офіси редакції газети, телеканалу, громадських організацій, державні установи.

За інформацією свідків, невідомі увірвались до зали засідання на третьому поверсі будівлі, застосували, за попередніми даними, сльозогінний газ та димові шашки, били вікна. Окрім того, сталась бійка між двома групами. Деякі із учасників заворушень були одягнені в камуфляж.

На місце події виїхали співробітники поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Надійшло повідомлення, що стався вилив невідомої небезпечної речовини. За викликом було направлено рятувальників. Громадяни, що перебували в будівлі, від евакуації відмовились. Здійснено провітрювання приміщення, відкрито вхідні двері та вікна, велося чергування на місці події", – повідомили Радіо Свобода в обласному управлінні ДСНС.​

У залі будівлі якраз мала розпочатись конференція адвокатів Дніпропетровської області, на якій планували піднімати питання про обрання нового керівництва. Рада адвокатів області пов’язує інцидент саме з цим заходом.

На своїй сторінці у Facebook члени ради виклали відео інциденту.​

"Частина адвокатів заявляє, що проведення конференції було незаконним, адже на зібранні не було кворуму, а про місце проведення було змінене вранці в п’ятницю 7 грудня", - пише Радіо Свобода.

Опісля інциденту будівлю обстежили рятувальники та поліція, вибухонебезпечних предметів не виявили. Поліція підтвердила кореспонденту Радіо Свобода, що інцидент пов'язаний зі зборами Ради адвокатів Дніпропетровської області.