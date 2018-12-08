Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Жовті жилети" планують демонстрації у Бельгії та Нідерландах

Субота, 8 грудня 2018, 10:38

Французький протестний рух "жовтих жилетів" крокує через кордони - аналогічні демонстрації заплановані в сусідніх із Францією Бельгії і Нідерландах.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Примітно, що жодна з цих країн не запропонувала підвищити податок на паливо - а саме це рішення французької влади спричинило масові демонстрації і заворушення у Франції в останні тижні.

Сотні поліцейських мобілізують в суботу в Брюсселі. Минулого тижня у бельгійській столиці протестувальники в жовтих жилетах зіткнулися з поліцією і підпалили дві поліцейські машини. Понад 70 осіб було затримано.

Частина мітингів заплановані біля основних інституцій Європейського Союзу, які у суботу зачинені. Ще частина - у центральній частині міста.

Протести "жовтих жилетів" заплановані також у нідерландських містах Амстердамі та Роттердамі.

У Парижі в суботу на акцію протесту почали збиратися перші "жовті жилети", поліція проводить вибіркові перевірки, є перші затримані.

Французька влада побоюється повторення минулотижневих безладів у Парижі, тому вжила безпрецедентні заходи безпеки - у тому числі вивела на вулиці бронетранспортери.

Європейська правда

Теми: ФранціяБельгіяНідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Франція
Франція засудила антифранцузькі заворушення в Нігері після держперевороту
У Франції чотирьох осіб звинуватили в передачі РФ і Китаю промислових секретів
Суд у Франції дозволив ухилянтам і дезертирам із Росії претендувати на статус біженця
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: