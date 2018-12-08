"Жовті жилети" планують демонстрації у Бельгії та Нідерландах

Французький протестний рух "жовтих жилетів" крокує через кордони - аналогічні демонстрації заплановані в сусідніх із Францією Бельгії і Нідерландах.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Примітно, що жодна з цих країн не запропонувала підвищити податок на паливо - а саме це рішення французької влади спричинило масові демонстрації і заворушення у Франції в останні тижні.

Сотні поліцейських мобілізують в суботу в Брюсселі. Минулого тижня у бельгійській столиці протестувальники в жовтих жилетах зіткнулися з поліцією і підпалили дві поліцейські машини. Понад 70 осіб було затримано.

Частина мітингів заплановані біля основних інституцій Європейського Союзу, які у суботу зачинені. Ще частина - у центральній частині міста.

Протести "жовтих жилетів" заплановані також у нідерландських містах Амстердамі та Роттердамі.

У Парижі в суботу на акцію протесту почали збиратися перші "жовті жилети", поліція проводить вибіркові перевірки, є перші затримані.

Французька влада побоюється повторення минулотижневих безладів у Парижі, тому вжила безпрецедентні заходи безпеки - у тому числі вивела на вулиці бронетранспортери.

Європейська правда