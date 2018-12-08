НБУ не бачить майбутнього для російських банків в Україні

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Субота, 8 грудня 2018, 14:20

Національний банк не бачить перспектив для роботи банків з державним російським капіталом в Україні.

Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова НБУ Яків Смолій.

Смолій наголосив, що нещодавнє банкрутство ВТБ жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, оскільки частка фінустанови становила близько 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.

"На інші банки з російським державним капіталом ситуація з ВТБ також не впливає. Хоча їх господарська діяльність частково обмежена рішенням суду, проте вони мають достатній запас ліквідності", - сказав голова НБУ.

На питання журналіста, чи є сенс клієнтам інших банків з російським державним капіталом нервувати, Смолій відповів: "Кожен вкладник самостійно обирає собі банк та оцінює відповідні ризики".

"Зі свого боку Національний банк неодноразово заявляв, що не бачить перспектив для роботи банків з державним російським капіталом в Україні", - підсумував він.

Як повідомлялося, Ігор Коломойський домігся арешту активів трьох російських держбанків в Україні - Внєшекономбанку, ВТБ і Сбербанку, - щоб змусити Росію заплатити за експропрійовані в Криму активи на 160 млн доларів.

5 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції трьох українських "дочок" російських держбанків.

Економічна правда

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Теми: НБУ банки Росія
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