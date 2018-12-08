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Порошенко сказав, коли підпише припинення "дружби" з РФ і статус для воїнів ОУН-УПА

Субота, 8 грудня 2018, 14:33

Президент Петро Порошенко у понеділок підпише прийнятий Верховною Радою закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Про це він повідомив під час участі в урочистому зібранні з нагоди 150-річчя заснування товариства "Просвіта" в ході робочої поїздки до Львівської області в суботу, повідомляє прес-служба президента.

"Звичайно, є певний символізм в припиненні, нарешті, дії Договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради, він позавчора був проголосований і в понеділок мною буде підписаний. Це історична подія. Рівно як і вихід із СНД", - підкреслив Порошенко.

Він також запевнив, що підпише закон, згідно з яким воїнам ОУН і УПА присвоєно статус учасників бойових дій, щойно він надійде з парламенту.

"Кілька років тому, за моєї ініціативи, нарешті, на державному рівні ми визнали армію УНР та УПА учасниками національно-визвольних змагань. А буквально позавчора Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким борцям за незалежність України у XX столітті присвоєно офіційний, державний статус учасників бойових дій – на рівні з тими героями, які нині боронять країну від російської агресії", - також зазначив президент, додавши, що ще чотири роки тому складно було уявити собі, що це може бути зроблено так швидко.

"Тож ви розумієте, що за мною діло не стане, і я цей закон підпишу, щойно він надійде до мене з парламенту. Негайно", - запевнив Порошенко.

Як повідомлялося, 6 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.

Також Верховна Рада надала статус учасників бойових дій усім ветеранам Української повстанської армії та Організації Українських націоналістів.

Українська правда
Теми: ПорошенкозаконодавствоРосіяУПА
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