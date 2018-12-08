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Порошенко: Патріарху Варфоломію надходять погрози з Москви

Субота, 8 грудня 2018, 15:32
Порошенко: Патріарху Варфоломію надходять погрози з Москви

Президент Петро Порошенко заявляє, що вселенському патріарху Варфоломію погрожують з Москви у зв'язку зі створенням Української автокефальної церкви.

Про це він заявив у суботу на Львівщині під час участі в урочистому зібранні з нагоди 150-річчя заснування товариства "Просвіта", повідомляє прес-служба президента.

За словами Порошенка, у питанні надання Україні томосу про автокефалію і держава, і він як президент свою справу зробили.

"Можливо навіть більше, ніж могли", - додав він, зауваживши, що і патріарх Варфоломій свою справу зробив.

"Можливо навіть більше, ніж міг, враховуючи той шалений тиск і погрози, які сьогодні йому надходять з Москви", - також підкреслив президент.

Порошенко також вважає, що доцільно було б зняти пару кінострічок про створення помісної Української православної церкви.

"Вітчизняне кіно відроджується і воно відроджується саме українською мовою. І це можливо завдяки фінансовій підтримки держави. Особливі зусилля ми докладаємо для створення патріотичних кінострічок. Нам є про що знімати, є Герої українського війська, щирість і відкритість українських волонтерів. Є вчинки українських громадян вселенського масштабу. Непогано було б зняти, і я мрію і молюся про це, пару кінострічок про створення нової помісної Української православної церкви", - цитує президента Укрінформ.

Українська правда
Теми: ПорошенкоцеркваРосія
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