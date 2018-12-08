В НБУ прокоментували виведення 4 мільярдів з банку Тігіпка

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Субота, 8 грудня 2018, 16:34

Національний банк України, який оштрафував ТАСкомбанк на 6 млн гривень за незаконне виведення 3,9 млрд гривень, діяв у межах своїх повноважень.

Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова НБУ Яків Смолій.

"Ми діємо у межах своїх повноважень. Одна із функцій Національного банку – недопущення операцій з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані для фінансування тероризму, зброї масового знищення тощо", - сказав він.

За його словами, коли відбувається обготівлення коштів у великих об’ємах – це завжди є предметом для перевірки служби фінансового моніторингу.

"Якщо з’ясовується, що це операції, які створюють ризик для інших вкладників цього банку, Нацбанк має право застосовувати заходи впливу. Заходи впливу є дискретними, вони мають послідовний характер, і ми їх застосовуємо залежно від того, який рівень ризиковості операції було виявлено у банку", - заявив голова НБУ.

"Тому неправильно говорити про те, що ми завтра в когось відкличемо ліцензію. Все залежить від конкретних операцій, конкретної ситуації, наскільки те, що відбулося чи відбувається несе загрозу самому банку чи певній групі клієнтів", - підсумував він.

Раніше стало відомо, що через ТАСкомбанк Сергія Тігіпка було виведено майже 4 млрд гривень. За це банк було оштрафовано на 6 млн гривень, а двох членів правліннязвільнено.

Економічна правда

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Теми: банки Тігіпко НБУ
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