У Житомирі сталася ДТП за участі "швидкої": 7 травмованих

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Субота, 8 грудня 2018, 17:05

У Житомирі сталася ДТП за участі "швидкої допомоги" та "Hyundai Santa Fe". 

Як повідомили 8 грудня у ГУ Нацполіції у Житомирській області, аварія сталася близько 10:00 на перехресті вулиць І. Мазепи та Домбровського. 

В результаті травм зазнали 7 осіб, водії та пасажири транспортних засобів, жителі смт. Романів та Житомира.

"Попередньо, автомобіль "швидкої", що рухався з проблисковими маячками вулицею Мазепи, здійснив зіткнення з автомобілем "Hyundai Santa Fe" під керуванням 40-річного жителя смт Романова. Після цього обидва автомобілі в’їхали у будинок", - повідомили у поліції.

Постраждалих було доставлено до лікувальних закладів Житомира. Поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події. 

 
 
фото - департамент комунікації поліції Житомирської області

Українська правда

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Теми: ДТП Житомир жертви
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