В СБУ заявили про викриття ГО, що пропагувала "руський мир"

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Субота, 8 грудня 2018, 18:30

У Службі безпеки України заявили про викриття громадської організації, яка проводила антиукраїнську діяльність та пропагувала ідеї "руського миру".

Про це 8 грудня повідомили у прес-центрі СБУ. 

Зазначається, що громадська організація  - проросійська структура, яка функціонувала в одному з регіонів України. 

"На замовлення та фінансування спецслужб РФ агітатори, зокрема виготовляли і розповсюджували матеріали, спрямовані на порушення територіальної цілісності нашої країни", - заявили в СБУ.

Під час слідчих дій у фігурантів справи правоохоронці виявили друковану продукцію, оргтехніку та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність, йдеться у повідомленні.

Громадська організація - проросійська структура, яка функціонувала в одному з регіонів України. 
Громадська організація - проросійська структура, яка функціонувала в одному з регіонів України, заявили в СБУ. 
 
фото - прес-центр сбу

За фактом відкрито кримінальне  провадження за ч.1 ст.110 КК ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), тривають слідчі дії. 

Українська правда

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Теми: пропаганда СБУ
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