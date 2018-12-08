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Трамп заявив, що у справі про втручання РФ у вибори "не знайшли жодних доказів"

Субота, 8 грудня 2018, 20:00

Президент США Дональд Трамп заявив, що у справі щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року "не знайшли жодних доказів змови з РФ".

Так Трамп відреагував на заяву спецрадника ФБР Роберта Мюллера, який розслідує справу про ймовірну змову Трампа з Росією.  

За словами Мюллера, колишній політтехнолог "Партії регіонів" та голова передвиборної кампанії Трампа Пол Манафорт збрехав федеральним слідчим про співпрацю з росіянином Костянтином Килимником і контакти з чиновниками адміністрації Трампа.

"Це ілюзія змови, немає жодного доказу змови ...  Після всього, що ми пережили, після того, як витратили мільйони (на розслідування  - ред.) - ми бачимо, що змови з РФ немає. Немає нічого для імпічменту. Час припинити полювання на відьом", - заявив Трамп. 

 

Команда Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори США, виявила, що Костянтин Килимник підтримував зв'язок з російською розвідкою під час президентської кампанії 2016 року. Сам Килимник це заперечує.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Килимник розповів, як працював на Пола Манафорта в Україні та США і заявив, що не пов'язаний з ГРУ РФ.

У розслідуванні Роберта Мюллера Килимника називають "колишнім російським розвідником", позначаючи в матеріалах справи як "Особа А" і не оприлюднюючи більше ніяких деталей.

Згідно з опублікованими даними, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр., а також "бачив, як Манафорт працював в різних країнах". Про які конкретно країни йдеться, він не уточнив, зазначивши, що вони знаходяться "в Європі і Африці".

Напередодні The New York Times повідомило з посиланням на Роберта Мюллера, що  Пол Манафорт "багаторазово говорив очевидну брехню". 

"Манафорт збрехав про контакти з чиновниками адміністрації Трампа, свої взаємини з пов'язаним з російською розвідкою політичним консультантом Віктора Януковича Костянтином Килимником, спроби Килимника впливати на свідків і обставини, пов'язані з виплатою фірмі, яка працювала на Манафорта, 125 тис. доларів", - зазначає NYT. 

Українська правда
Теми: вибориРосіяСШАТрамп
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