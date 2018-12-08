Трамп заявив, що у справі про втручання РФ у вибори "не знайшли жодних доказів"

Президент США Дональд Трамп заявив, що у справі щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року "не знайшли жодних доказів змови з РФ".

Так Трамп відреагував на заяву спецрадника ФБР Роберта Мюллера, який розслідує справу про ймовірну змову Трампа з Росією.

За словами Мюллера, колишній політтехнолог "Партії регіонів" та голова передвиборної кампанії Трампа Пол Манафорт збрехав федеральним слідчим про співпрацю з росіянином Костянтином Килимником і контакти з чиновниками адміністрації Трампа.

"Це ілюзія змови, немає жодного доказу змови ... Після всього, що ми пережили, після того, як витратили мільйони (на розслідування - ред.) - ми бачимо, що змови з РФ немає. Немає нічого для імпічменту. Час припинити полювання на відьом", - заявив Трамп.

“This is collusion illusion, there is no smoking gun here. At this late date, after all that we have gone through, after millions have been spent, we have no Russian Collusion. There is nothing impeachable here.” @GeraldoRivera Time for the Witch Hunt to END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018

Команда Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори США, виявила, що Костянтин Килимник підтримував зв'язок з російською розвідкою під час президентської кампанії 2016 року. Сам Килимник це заперечує.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Килимник розповів, як працював на Пола Манафорта в Україні та США і заявив, що не пов'язаний з ГРУ РФ.

У розслідуванні Роберта Мюллера Килимника називають "колишнім російським розвідником", позначаючи в матеріалах справи як "Особа А" і не оприлюднюючи більше ніяких деталей.

Згідно з опублікованими даними, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр., а також "бачив, як Манафорт працював в різних країнах". Про які конкретно країни йдеться, він не уточнив, зазначивши, що вони знаходяться "в Європі і Африці".

Напередодні The New York Times повідомило з посиланням на Роберта Мюллера, що Пол Манафорт "багаторазово говорив очевидну брехню".

"Манафорт збрехав про контакти з чиновниками адміністрації Трампа, свої взаємини з пов'язаним з російською розвідкою політичним консультантом Віктора Януковича Костянтином Килимником, спроби Килимника впливати на свідків і обставини, пов'язані з виплатою фірмі, яка працювала на Манафорта, 125 тис. доларів", - зазначає NYT.