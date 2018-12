Трамп заявив, що у справі про втручання РФ у вибори "не знайшли жодних доказів"

Президент США Дональд Трамп заявив, що у справі щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року "не знайшли жодних доказів змови з РФ".

Так Трамп відреагував на заяву спецрадника ФБР Роберта Мюллера, який розслідує справу про ймовірну змову Трампа з Росією.

За словами Мюллера, колишній політтехнолог "Партії регіонів" та голова передвиборної кампанії Трампа Пол Манафорт збрехав федеральним слідчим про співпрацю з росіянином Костянтином Килимником і контакти з чиновниками адміністрації Трампа.

"Це ілюзія змови, немає жодного доказу змови ... Після всього, що ми пережили, після того, як витратили мільйони (на розслідування - ред.) - ми бачимо, що змови з РФ немає. Немає нічого для імпічменту. Час припинити полювання на відьом", - заявив Трамп.

“This is collusion illusion, there is no smoking gun here. At this late date, after all that we have gone through, after millions have been spent, we have no Russian Collusion. There is nothing impeachable here.” @GeraldoRivera Time for the Witch Hunt to END!