Посол України у Польщі: Затриманих українських активістів уже відпустили

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Неділя, 9 грудня 2018, 00:57

Членів екологічної організації "Екодія", яких затримали у Польщі, уже відпустили.

Про це у Twitter повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

"Після втручання нашого консула затриманих українських активістів вже відпустили", - написав він.

Раніше  голова "Екодії" Ірина Ставчук заявила, що у Польщі затримали 2 активістів, які їхали на міжнародні кліматичні переговори ООН зі зміни клімату у Катовіце.

Перед цим український підрозділ міжнародної кліматичної організації 350.org та громадська організація "Екодія" заявили, що Польща розвертає на кордоні представників громадських організацій, які прямують на міжнародні кліматичні переговори ООН зі зміни клімату у Катовіце.

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