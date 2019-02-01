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Facebook і Twitter заблокували сотні акаунтів, пов'язаних з РФ, Венесуелою та Іраном

П'ятниця, 1 лютого 2019, 08:31

Соціальна мережа Facebook оголосила про блокування 783 акаунтів через "скоординовану недостовірну поведінку" в Facebook і Instagram.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на Facebook Newsroom.

Відзначається, що сторінки вели від імені жителів 26 країн світу. Але під час перевірки з'ясувалося, що акаунти пов'язані з Іраном, а їх активність насамперед була спрямована на Близький Схід і Південну Азію, а також США.

Згідно з повідомленням, на одну заблоковану сторінку були підписані близько 2 мільйонів осіб.

Майже одночасно з цим Twitter повідомив, що видалив шість тисяч повідомлень, створених перед проміжними виборами в Конгрес США в листопаді 2018 року.

За даними соцмережі, частина акаунтів, які публікували повідомлення, пов'язана з Росією, Іраном і Венесуелою.

Twitter також опублікував архів з п'яти тисяч заблокованих акаунтів, пов'язаних з переліченими країнами.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: facebookсоцмережіінтернет
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