Facebook і Twitter заблокували сотні акаунтів, пов'язаних з РФ, Венесуелою та Іраном
Соціальна мережа Facebook оголосила про блокування 783 акаунтів через "скоординовану недостовірну поведінку" в Facebook і Instagram.
Про це повідомляє Медуза з посиланням на Facebook Newsroom.
Відзначається, що сторінки вели від імені жителів 26 країн світу. Але під час перевірки з'ясувалося, що акаунти пов'язані з Іраном, а їх активність насамперед була спрямована на Близький Схід і Південну Азію, а також США.
Згідно з повідомленням, на одну заблоковану сторінку були підписані близько 2 мільйонів осіб.
Майже одночасно з цим Twitter повідомив, що видалив шість тисяч повідомлень, створених перед проміжними виборами в Конгрес США в листопаді 2018 року.
За даними соцмережі, частина акаунтів, які публікували повідомлення, пов'язана з Росією, Іраном і Венесуелою.
Twitter також опублікував архів з п'яти тисяч заблокованих акаунтів, пов'язаних з переліченими країнами.
Нагадаємо:
- У липні 2018 року Twitter заблокував 2 акаунти, пов'язані з 12 росіянами, викритими у втручанні у вибори в США.
- У жовтні 2018 року Facebook заблокував понад 800 сторінок і аккаунтів перед виборами в Конгрес США.
- У листопаді 2018 року напередодні виборів у США Facebook заблокував 115 підозрілих акаунтів.
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