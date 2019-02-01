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СКР порушив справу через смерть росіянина в українській колонії

П'ятниця, 1 лютого 2019, 08:40
СКР порушив справу через смерть росіянина в українській колонії

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через смерть громадянина Російської Федерації Валерія Іванова в українській виправній колонії в Дрогобичі.

Як повідомляє СКР, тіло 45-річного Іванова з території України доставили в місто Сєвєродвінськ Архангельської області РФ 28 грудня 2018 року.

"Встановлено, що смерть Іванова настала 9 грудня 2018 року у Дрогобицькій виправній колонії №40, розташованій в місті Дрогобич Львівської області", – уточнює відомство.

"У ході судово-медичної експертизи встановлено, що його смерть настала в результаті сукупності завданих тілесних ушкоджень, що становлять тупу комбіновану травму тіла", – стверджує російський Слідком.

Російські органи попереднього слідства вважають, що "смерть Іванова носить кримінальний характер і настала в результаті протиправних дій невстановлених осіб на території України".

Слідчі органи СКР по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі порушили кримінальну справу за ч.4 ст.111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечної для життя людини, що спричинило з необережності смерть потерпілого).

"На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину", – йдеться в повідомленні від 1 лютого.

Справу веде перший відділ з розслідування особливо важливих справ слідчого управління СК РФ по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі.

Нагадаємо:

  • Валерія Іванова затримали в Станиці-Луганській у серпні 2015 року. На допиті він розповів, що приїхав з Архангельська "допомагати "ЛНР" боротися з фашистським режимом".
  • Наприкінці 2016 його засудили до 12 років позбавлення волі.
  • У серпні 2018 року Іванов писав заяву на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти його.
  • 19 грудня офіс уповноваженого з прав людини України повідомив, що росіянин Валерій Іванов помер у в'язниці Львівської області. Нібито 9 грудня він, перебуваючи в кімнаті відпочинку, вирішив закрутити лампочку – заліз на драбину, але впав на спину і вдарився головою, в результаті чого помер.
  • Українська прокуратура відкрила провадження за статтею "вбивство" з позначкою "нещасний випадок" (ст. 115 ККУ).
  • Російський МЗС стверджував, що при розтині у Іванова виявили перелом чотирьох ребер і закриту черепно-мозкову травму.

Теми: Росіяв'язницяполоненіДонбас
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