СКР порушив справу через смерть росіянина в українській колонії
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через смерть громадянина Російської Федерації Валерія Іванова в українській виправній колонії в Дрогобичі.
Як повідомляє СКР, тіло 45-річного Іванова з території України доставили в місто Сєвєродвінськ Архангельської області РФ 28 грудня 2018 року.
"Встановлено, що смерть Іванова настала 9 грудня 2018 року у Дрогобицькій виправній колонії №40, розташованій в місті Дрогобич Львівської області", – уточнює відомство.
"У ході судово-медичної експертизи встановлено, що його смерть настала в результаті сукупності завданих тілесних ушкоджень, що становлять тупу комбіновану травму тіла", – стверджує російський Слідком.
Російські органи попереднього слідства вважають, що "смерть Іванова носить кримінальний характер і настала в результаті протиправних дій невстановлених осіб на території України".
Слідчі органи СКР по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі порушили кримінальну справу за ч.4 ст.111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечної для життя людини, що спричинило з необережності смерть потерпілого).
"На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину", – йдеться в повідомленні від 1 лютого.
Справу веде перший відділ з розслідування особливо важливих справ слідчого управління СК РФ по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі.
Нагадаємо:
- Валерія Іванова затримали в Станиці-Луганській у серпні 2015 року. На допиті він розповів, що приїхав з Архангельська "допомагати "ЛНР" боротися з фашистським режимом".
- Наприкінці 2016 його засудили до 12 років позбавлення волі.
- У серпні 2018 року Іванов писав заяву на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти його.
- 19 грудня офіс уповноваженого з прав людини України повідомив, що росіянин Валерій Іванов помер у в'язниці Львівської області. Нібито 9 грудня він, перебуваючи в кімнаті відпочинку, вирішив закрутити лампочку – заліз на драбину, але впав на спину і вдарився головою, в результаті чого помер.
- Українська прокуратура відкрила провадження за статтею "вбивство" з позначкою "нещасний випадок" (ст. 115 ККУ).
- Російський МЗС стверджував, що при розтині у Іванова виявили перелом чотирьох ребер і закриту черепно-мозкову травму.
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