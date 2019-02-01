СКР порушив справу через смерть росіянина в українській колонії

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через смерть громадянина Російської Федерації Валерія Іванова в українській виправній колонії в Дрогобичі.

Як повідомляє СКР, тіло 45-річного Іванова з території України доставили в місто Сєвєродвінськ Архангельської області РФ 28 грудня 2018 року.

"Встановлено, що смерть Іванова настала 9 грудня 2018 року у Дрогобицькій виправній колонії №40, розташованій в місті Дрогобич Львівської області", – уточнює відомство.

"У ході судово-медичної експертизи встановлено, що його смерть настала в результаті сукупності завданих тілесних ушкоджень, що становлять тупу комбіновану травму тіла", – стверджує російський Слідком.

Російські органи попереднього слідства вважають, що "смерть Іванова носить кримінальний характер і настала в результаті протиправних дій невстановлених осіб на території України".

Слідчі органи СКР по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі порушили кримінальну справу за ч.4 ст.111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечної для життя людини, що спричинило з необережності смерть потерпілого).

"На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину", – йдеться в повідомленні від 1 лютого.

Справу веде перший відділ з розслідування особливо важливих справ слідчого управління СК РФ по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі.

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