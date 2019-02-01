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12 колишніх лідерів Каталонії наступного тижня постануть перед судом

П'ятниця, 1 лютого 2019, 09:25

В Іспанії наступного тижня має розпочатися судовий розгляд справ 12 каталонських чиновників та активістів, яких звинувачують у повстанні проти держави через організацію референдуму про незалежність Каталонії.

Про це повідомляє The Times.

Каталонських діячів звинувачують в організації повстання, незаконному привласненні державних коштів та непокорі в рамках організації та проведення референдуму про незалежність Каталонії у 2017 році, який Мадрид визнав незаконним.

Прокурори вимагають 25 років ув’язнення для лідера Каталонської республіканської лівої партії Оріола Хункераса, 17 років для лідера Каталонської національної асамблеї, яка допомагала готувати референдум, Хорді Санчеса і ще трьох осіб. Вісьмом інших підсудним загрожують тюремні терміни до 16 років.

Суд відбуватиметься у Мадриді. Очікується, що розгляд справи розпочнеться у вівторок, 5 лютого, але офіційну дату не оголошують завчасно через побоювання вуличних протестів.

Обвинувачені вже 16 місяців перебувають за гратами, наприкінці минулого року їх перевели до в’язниць неподалік від Барселони.

"Я готовий отримати довгий строк тюремного ув'язнення, якщо ми будемо засуджені, але я вважаю, що нас визнають невинними", - сказав він Санчес в інтерв’ю виданню.

Це найбільша політична справа в Іспанії після невдалої змови в 1981 році, коли офіцери Цивільної гвардії штурмували іспанський парламент і обстрілювали депутатів, які голосували за обрання прем'єр-міністра. Троє лідерів заколоту отримали тоді 30 років тюрми, ще 30 осіб отримали менші вироки.

Європейська правда

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Теми: Каталонія судІспанія
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