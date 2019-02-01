Новорічні вітання Гройсмана і Парубія телеканали транслювали безкоштовно - ЧЕСНО

Привітання з новорічними святами від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та спікера Верховної Ради Андрія Парубія безкоштовно транслювалися в ефірі українських телеканалів, попри те, що кожна хвилина ефірного часу має ціну.

Про це повідомляє Громадський рух "ЧЕСНО".

Зазначається, що новорічне вітання Гройсмана транслювали на телеканалі "Еспресо", а також в ефірах "Нового каналу", ТРК "Україна", "СТБ".

Повідомляється, що на запит активістів, у Секретаріаті Кабміну повідомили, що трансляція не оплачувалася державою.

"Володимир Гройсман, судячи з його декларації, міг би дозволити собі заплатити за транслювання хвилинного ролика самостійно. 2017 року дохід Прем’єр-міністра становив понад 17 мільйонів гривень, ураховуючи заробітну плату, доходи від оренди, продажу земельної ділянки та відсотки від зберігання коштів на банківських рахунках", - йдеться у публікації.

У "ЧЕСНО" додали, що прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук, який раніше працював головним редактором телеканалу "Еспресо", пояснив, що телеканали віддали хвилину ефірного часу для цього ролика безкоштовно за згодою сторін.

За його словами, для цього прес-служба Гройсмана відсилала телеканалам листи з проханням розмістити привітання очільника уряду на добровільних засадах.

Також повідомляється, що ролик з привітанням від спікера парламенту Парубія транслювали на телеканалах "1+1", "Еспресо" та "Прямий".

За даними Громадського руху, секунда ефіру від 17:00 до 20:00 на каналі "1+1" коштує 800 грн.

"Згідно із законом "Про вибори Президента України", вартість одиниці ефірного часу для передвиборчої агітації не може перевищувати середню ціну на комерційну рекламу. Тож можемо припустити, що трансляція хвилинного ролика з привітанням від Андрія Парубія могла коштувати близько 48 тисяч гривень", - сказано у публікації.

Зазначається, що на запит організації в Апараті Верховної Ради відповіли, що фінансування показу привітання від спікера в ефірі за бюджетні кошти не здійснювалося.

Активісти додали, що з огляду на декларацію за 2017 рік, очільник парламенту міг узяти гроші на оплату роликів з власних активів.

"Щоб дізнатися, чи сплатив спікер за новорічне привітання самостійно, ми звернулися з цим запитанням до самого очільника парламенту та його прес-служби. На жаль, від початку січня секретаріат Парубія так і не надав нам офіційного коментаря", - розповіли у "ЧЕСНО".

Разом з тим повідомляється, що у прес-службі "1+1" на запит повідомили, що до них надійшов лист з проханням від Секретаріату голови Верховної ради з проханням розмістити ролик безкоштовно.

"Ми часто отримуємо подібні звернення й розміщуємо їх, якщо маємо відповідний ресурс ефіру та якщо це не суперечить чинному законодавству", - цитує Громадський рух відповідь телеканалу.

Щодо привітань президента Петра Порошенка, то в організації наголосили, що згідно з законом безкоштовна трансляція передбачена в ефірі суспільного телебачення, а комерційні телеканали є незалежними у визначенні змісту програм, тому медіа самостійно ухвалюють рішення про транслювання виступу президента.

Повідомляється, що президентське вітання з Різдвом та отриманням Томосу також транслювали в ефірах комерційних українських телеканалів, тривалістю у понад 5 хвилин.

"Тобто вартість трансляції привітання з Різдвом і здобуттям Томосу на "СТБ" у вечірній прайм-тайм могла б коштувати більш ніж 300 тисяч гривень", - сказано публікації.

В організації додали, що щорічно в держбюджеті закладають видатки на забезпечення діяльності президента та його Адміністрації, зокрема у бюджеті на 2019 рік для цього передбачено 947 мільйонів гривень.

"До цієї суми входять і витрати на інформаційну підтримку. Тому цілком можливо, що транслювання новорічного привітання оплачується з цих коштів", - припустили у "ЧЕСНО".

Зазначається, що активісти направили відповідний запит до Адміністрації президента, але відповіді у визначений законом термін не отримали.

За даними організації, раніше Порошенко вже оплачував транслювання роликів власним коштом.

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