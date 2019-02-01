45% росіян не схвалюють курс країни, але противників Путіна менше

45% росіян вважають, що їхня країна рухається в неправильному напрямку і 34% громадян Росії не схвалюють діяльність президента Володимир Путіна.

Про це свідчать січневі дані російської аналітичної організації "Левада-центр".

Що справи йдуть у правильному напрямку, вважають 42% опитаних росіян. Ще 13% не змогли оцінити правильність напрямку руху РФ.

Кількість незгодних із курсом влади досягла максимуму з 2006 року.

При цьому 64% опитаних в цілому схвалюють діяльність Володимира Путіна на посту президента Росії.

Діяльність Дмитра Медведєва на посаді прем'єр-міністра схвалюють лише 33% росіян, не схвалюють 66%.

Діяльність уряду РФ у цілому схвалюють 38%, а не схвалюють 61% респондентів.

Опитування проводили 25-31 січня 2019 року за репрезентативною вибіркою міського та сільського населення обсягом 1600 осіб у віці від 18 років у 136 населених пунктах РФ методом особистого інтерв'ю вдома. Максимальна похибка – 3,4%.