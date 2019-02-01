Перші вихідні лютого будуть теплими і вологими

2-3 лютого в Україні збережеться тепла та волога погода без істотних опадів.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Вихідними Україна належатиме теплій вологій повітряній масі. У денні години буде +1+5 градусів, на півдні та на Закарпатті +5+10 градусів, в Криму до +12+14 градусів. Вночі на сході поблукають незначні "мінуси", 1-5 градусів морозу, на решті території близько нуля", - пише синоптик.

Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Також на вихідних прогнозують мряка, місцями дощ і тумани.

У Києві у суботу та неділю буде волого, туманно та тепло.

Вночі близько нуля, вдень +1+4 градуси.

Скриншот з сайту Укргідрометцентру

"Не забувайте про ожеледицю, калюжі та бурульки. Рибалкам варто триматися якнайближче до берега", - нагадала синоптик.