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У РФ військовий обов'язок прирівняли до отримання паспорта і сплати податків

П'ятниця, 1 лютого 2019, 12:13

Перший заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Красов вніс законопроект про десятикратне підвищення штрафів для призовників, які тепер зобов'язані з'являтися у військкомати навіть без повістки.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс"

Зазначається, що законопроект передбачає введення нового штрафу за невиконання обов'язків, що полягають в самостійній явці громадян, які досягли призовного віку, на заходи, пов'язані з виконанням військового обов'язку.

Повідомляється, що згідно з пояснювальною запискою, такий обов'язок, недавно встановлений ​​в законодавстві, носить "публічно-правовий характер нарівні з обов'язками по сплаті податків або отримання паспорта громадянина РФ".

Також в агентстві додали, що в документі вказується необхідність в десять разів збільшити суму штрафів для порушників, оскільки встановлений в 2007 році розмір подібних санкцій "непорівнянний із діями, що вчиняються, економічними показниками країни і не сприяє формуванню законослухняної поведінки громадян".

Зокрема, за невиконання росіянами обов'язків з військового обліку, в тому числі за неявку в самостійному порядку громадян призовного віку до військових комісаріатів, замість штрафу від 100 до 500 рублів пропонується стягувати від 1000 до 5000 рублів.

Відзначається, що в разі прийняття закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Теми: Росіяармія
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