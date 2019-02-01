Через туман в аеропорту "Київ" скасовують рейси

У зв'язку із сильним туманом затримуються або скасовуються рейси у міжнародному аеропорту "Київ".

Про це повідомляє офіційна сторінка летовища у Facebook.

"Видимість станом на 15:00 становить 300 - 550 м, вертикальна видимість - 70 м, коефіцієнт зчеплення на ЗПС - 0,4", – йдеться у повідомленні.

Зокрема скасовано рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus).

Затримуються рейси на виліт до Відня (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).

Крім цього, затримується прибуття літаків з Відня, Мінська, Ганновера. У зв'язку з цим, рейси у зворотньому напрямку також вилетять із запізненням.

Рейси авіакомпанії WizzAir з Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс з Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром в Борисполі.

За статусом рейсів можна спостерігати на он-лайн табло на сайті аеропорту.